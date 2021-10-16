Русских заменили на стройках, теперь хотят заменить на самолётах и военных кораблях

Темы дняПолитикаРусских заменили на стройках, теперь хотят заменить на самолётах и военных кораблях автор - РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Тренд на замену русских в ключевых отраслях #экономики продолжается.Вернуться к статье4420НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVGVasily GolovКто готов служить в 201 базе в Таджикистане,Приднестровье два шага вперед.Кто вышел? В Российской армии служат таджики и молдаване,получившие российское гражданство.Скоро сирийцы будут служить на кораблях и самолетах на российских базах в Сирии.НЛниколай лебедевНа таких базах пусть служат, если не хватает россиян.Последний аргумент так и так остается за Россией.ПенсионерПочему нельзя оформить отказ от второго гражданства простым уведомлением государственных органов того государства, чьим гражданином не хочешь себя признавать? Это заявление можно было бы передавать через наше Министерство Иностранных Дел. А там пусть сами вносят изменения в компьютерную базу своего государства.VGVasily GolovВы скажите об этом жителям Крыма и Севастополя.Откажитесь от украинского гражданства.Выжидают чего то."Добрый день, подскажите пожалуйста,документы на загранпаспорт в Херсоне оформлять только через посредника или можно самому,как живая очередь или предварительная запись(знакомым)." ИЗ ФОРУМА о Пересечении границы Украина и Крыма.ИИванКакой ''умник'' такое придумал?ИринаЯ думаю,если будут привлекать иностранцев в военные сферы,то только как младший обслуживающий персонал. Ни в коем случае не доверяя офицерские должности!!! Мало ди что.Gor Vikодним словом - женщинаVGVasily GolovОни и ныне служат в качестве вольнонаемных.Метут плац,варят жрачку.Чему солдата научишь на 12 мес,если наряды и вахты.Наряд на кухню- минус двое суток обучения.Подметать плац от столба и до обеда- сутки прочь учебы. Ныне солдату дают мобильник для связи с родными.Душевые кабины в роте.А не баня в 4-5 утра.VGVasily GolovКомандировочные- суточные на Байконур были 30$ в сутки.Ныне уже в рублях и не как заграница. На Северный флот.думаю,таджика не затащить.Еще на служить на АПЛ.Правда там в массе минимум мичман.Нет рядовых.Евгений БлагородныйА почему человек с Российским гражданством должен быть вторым сортом? Но а на стройки Русские очень неохотно идут,и это знает даже глупец.александр деевЕсли бы на стройке платили хорошо,то никто бы не отказался там работать.А так как во всех профессиях есть двойные стандарты,то есть если русский будет работать,то ему заплатят по минимуму,а иностранцу заплатят как положено, никто из иностранцев задарма работать не будет! Даже гастробайтеры!А то что происходит в стране,это геноцид над русскими людьми и не более того.Я сам пробовал работает помимо основной работы, ещё и подработку взял .На кровле крыш,так вот ,на словах говорили одно и зарплату приличную выплатить,а на деле обманули.И выплатили только треть из обещанного,да ещё и другие работы выполнили помимо основной,хотя бы что-то чтобы получить.И так во всех сферах жизни.Кругом обман.Даже если будешь составлять контракт,то тебе всё равно всучат дополнительную работу.Если бы сам не столкнулся,то вряд-ли кому поверил.По факту власть ни за что не отвечает и не несёт ответственности ни за что.Как и работадатель.ANANATOLY NALIOTOVСоветская из всех форматов властьANANATOLY NALIOTOVЛишь может отучить и врать, и красть!VGVasily Golovзнакомый каменщик был участником соревнования.Кто больше стены и кирпича возведет и качественно. Где они ныне?О качестве строек и обманутых дольщиках перестали говорить.Сами рисковали,вступая в договор на квартиру на стадии проекта. Прекрасно знали,что идет ежегодный рост цен на стройматериалы.Дешево - идете на большой риск. Теперь должны на стройке хорошо платить россиянам.Дольщики хотят дешевых квартир. Будешь хорошо платить,банкрот и обманутые дольщики.ВЫБОР есть?VGVasily GolovДилемма.Выпускников ВУЗов 800 тыс чел.Импорт от трусов до автомобиля. Не смогли создать КПП автомат.Дизайн кузова ВАЗа импортный.Но в России есть Академия наук,есть НИИ автомобиле строения,моторостроения,НИИ материалов и много другого профиля.Но все импортируем.Академик пожизненно 100 тыс руб/мес,Членкор- 75 тыс руб.Директора НИИ не меньше.Директору назначают оклад министр,заместителю- директор.Первому 10 млн в год,второму -1- млн/мес.Помню в России с корейцами создали на базе плазменной панели телевизор.Он стал корейским,корейская и панель.Мало платили?Корейцы хорошо платили.Слишком. Один завод решил воспроизвести печатную плута мобильника.Воспроизвели по цене работающего мобильника.Хорошо платили.Роснано создало Ноутбук по цене 650 тыс руб,мобильник с двумя экранами на 165 тыс руб.Хорошо платили.александр деевКороче п**""ц пришел незаметно! Большего бреда и придумать нельзя было.Ни один из иностранцев нас защищать не будет и это факт.А куда же наши люди делись?nestor 19Даже не пытается правительство скрывать геноцидАлександрАвтор-полный идиот,натягивающий сову на глобус.СергейЯ не только уверен, я знаю, что защищать не будут. Я говорил на эту тему с коллегами- детьми смешанных браков (русская+казах, русская+армянин, обрусевший армянин, обрусевший казах).Так, за рюмкой чая. Ни один НИ ОДИН не изъявил желание в случае чего защищать Россию. А, зачем? Я уеду в Казахстан (Армению) посмотрю, чем закончится. Оно мне надо? Сам и защищай свою (СВОЮ, не его сцуку) страну.BШBata шикельгруберДостаточно вспомнить генералов-немцев на русской службе и то, сколько предательств они совершили.ИИринаКараул. Пора вводить понятие вредительство и жесткую ответственность, независимо от должности. Тут уж лучше перебдеть.ANANATOLY NALIOTOVчем недобздетьИИринаВ таких терминах вам видимо виднееANANATOLY NALIOTOV(,)видимо(,) виднее...Валера ЮшковВидно политика нонешней власти выжить нас со свету.Анатолий Селивановпотенциальных предателей на должности командиров военных кораблей, сил ПВО или сразу на зам. министра обороны РФ ??????????BШBata шикельгруберА мне еще пишут гадости, когда я утверждаю, что России пришел конец и власть занимается геноцидом русского народа, сдавая все позиции шаг за шагом среднеазиатским упырям. Это все работа иностранных агентов. Где же работают русские, когда их никуда не берут на работу. Причем русские согласны даже на меньшую зарплату, чем гастарбайтеры черножопые. Власть позволяет черномазым все, любые преступления им сходят с рук и в основном мигранты отделываются самыми легкими наказаниями за серьезные преступления. А русского человека сурово накажут за косой взгляд в адрес мигранта или за гневное слово.ANANATOLY NALIOTOVКолонизация путём муслимизации...Светлана КовалеваЯ до сих пор не понимаю от куда у нас столько предателей нашей страны, понятно что люди им не нужны и их просто хотят уморить с голоду, так они не нужны тем кто сюда прется и унижает не только людей, и плюет на тех кто их сюда тащит как скот. мне только одно не понятно не у желе они думают что они тут будут жить как сейчас нет и их тоже уничтожат как не нужный элемент, очень жаль что и правительстве много дураков.Леонид АлексеевСеменков АлександрНаивность тех, кто это предложил, не знает границ.И(Ирина Голота (Болховитинова)сами этих "умников" во власть выбирали вот и результатЛеонид АлексеевПустая статейка ни о чём,лишь бы бросить камень в руководство страны!Заипали вы уже всем недовольные!Не хочешь, чтобы служили с двойным гражданством,пойди сам служить,а не пиши тут всякую фуйню!!Рожай и воспитывай детей-патриотов,чтобы они служили!!А то же вы только способны всё и вся критиковать,сучьи дети!!!ANANATOLY NALIOTOVСейчас не служат, а нанимаются по контракту.Леонид АлексеевНэ нада,и служат срочную службу и служат по контракту...BШBata шикельгруберСам сколько патриотов настрогал, где служил? А служить прекрасно идут парни из села, из Сибири, из маленьких русских городков, но иноагенты принялись уничтожать армию России.Леонид АлексеевВата Секельгрубер,ты наверное где-то головой ударился!?Пургу-то зачем нести!?Сегодня российская армия сильна как никогда,даже наши заклятые враги это признают!Не признают только шумеры-хохлы да вот ты,вата.А может ты тоже хохляра?РБРусский Крым Смерть бандеровцама к контролю, обслуживанию и запуску ракет с ядерным оружием их тоже будут допускать?Томара Тычковамигранты уже замещают врачей в российских больницах,ни бельмеса непонимая ничего в медицине вообще и не зная русского языка, а если они еще начнут замещать наших военных и полицейских,то Россия вовсе исчезнет. Правда, в Брянске уже судят такого полицейского армянина за воровство.Vladimir LioubimcevУдивительно, что дошло до суда. Власти обычно их покрывают.BШBata шикельгруберУ нас в поликлинике была ЛОР-врач, армянка. Наглая, хамоватая,высокомерная. Лечения никакого нормального больным не назначала, ни процедур нормальных, ни диагностики. Мы тонны жалоб на нее писали во все инстанции. Все ей было нипочем, пока она не довела пациента до смерти. А у пациента были очень дотошные и злые сыновья, которые начали разбираться с врачами, почему де тятеньку родимого не лечили. Так в результате выяснилось, что у армянки, работавшей ЛОР-врачом НЕ БЫЛО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, у армянской сучки не было диплома медицинского, а только диплом парикмахера. Вопрос, кто взял ее на работу, как она пролезла на должность врача? И вы думаете ее наказали? Армянская сучка моментально удрала в Армению, как только запахло жареным.ANANATOLY NALIOTOVЧуркизация ЕС довольно успешна. А чем вата хуже?Vladimir LioubimcevРусских, В РОССИИ, отовсюду выживают.В1Владимир 123Все идет по плану....Комментировать
Свежие комментарии