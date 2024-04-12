Паралимпийские чемпионы посетили стройплощадку Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске

В Дзержинске строительную площадку регионального Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта посетили известные паралимпийцы, заслуженные мастера спорта России по футболу и чемпионы России по пауэрлифтингу Александр Кулигин, Вячеслав Ларионов, Владислав Рарецкий, Татьяна Жаворонкова, Максим Бойцов, Ильдар Беддердинов и Злата Ежова.