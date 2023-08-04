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Хабиб отказался готовить Маска к поединку против Цукерберга (ТАСС)

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. «Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к поединку против Цукерберга.

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