Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Засланный директор института Ближнего Востока

Засланный директор института Ближнего Востока

КВАДРАТУРА  КРУГА Между прочим, Сатановский же не только «сотрудник телекомпании Соловьев Live», и не только «журналист», как его отрекомендовал сам Соловьев.

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Комментарии
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Владимир Балаев
Что то все бросились травить Евгения Яныча!  А что же вы Не травили Чубайса?!  Кудрина?! И других, НАСТОЯЩИХ ВРАГОВ ПРИНЕСШИХ СТОЛЬКО ВРЕДА РОССИИ, ЧТО БАНДЕРОВЦАМ НЕ УДАСТСЯ?!   Соглашусь только с тем, что он в эмоциональном напряге сорвался.  Так ведь он вояк сионистов не оправдывал никогда, и о них тоже говорил то что думает_ то что они твари продажные.  А тут стоило Машу задеть, так прямо все взорвались!  Чуть ли не Троцкого из него сделали!  Видимо нашим либерастам он много вреда нанёс, раз они так дружно ополчились!
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2 д.
Ирина
ой, Евгений Янович правду сказал! Видимо, терпение лопнуло вот это всё наблюдать. А автор что это так бросился Машу защищать? Слышится голос шакала Табаки, довольно кричащего «Акелла промахнулся, Акелла промахнулся!» Рано вы все Сатановского закапываете - могуч русский еврей, не совладать вам с ним. И слава Богу.
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23 час.
Ирина
не иначе, как свою кандидатуру предлагаете? а вы кто таков будете? или просто повонять зашли?
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23 час.

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