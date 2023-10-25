Засланный директор института Ближнего Востока

Владимир Балаев

Что то все бросились травить Евгения Яныча! А что же вы Не травили Чубайса?! Кудрина?! И других, НАСТОЯЩИХ ВРАГОВ ПРИНЕСШИХ СТОЛЬКО ВРЕДА РОССИИ, ЧТО БАНДЕРОВЦАМ НЕ УДАСТСЯ?! Соглашусь только с тем, что он в эмоциональном напряге сорвался. Так ведь он вояк сионистов не оправдывал никогда, и о них тоже говорил то что думает_ то что они твари продажные. А тут стоило Машу задеть, так прямо все взорвались! Чуть ли не Троцкого из него сделали! Видимо нашим либерастам он много вреда нанёс, раз они так дружно ополчились!