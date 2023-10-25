КВАДРАТУРА КРУГА Между прочим, Сатановский же не только «сотрудник телекомпании Соловьев Live», и не только «журналист», как его отрекомендовал сам Соловьев.
Засланный директор института Ближнего Востока
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Балаев
Что то все бросились травить Евгения Яныча! А что же вы Не травили Чубайса?! Кудрина?! И других, НАСТОЯЩИХ ВРАГОВ ПРИНЕСШИХ СТОЛЬКО ВРЕДА РОССИИ, ЧТО БАНДЕРОВЦАМ НЕ УДАСТСЯ?! Соглашусь только с тем, что он в эмоциональном напряге сорвался. Так ведь он вояк сионистов не оправдывал никогда, и о них тоже говорил то что думает_ то что они твари продажные. А тут стоило Машу задеть, так прямо все взорвались! Чуть ли не Троцкого из него сделали! Видимо нашим либерастам он много вреда нанёс, раз они так дружно ополчились!
Ответить
2 д.
Ирина
ой, Евгений Янович правду сказал! Видимо, терпение лопнуло вот это всё наблюдать. А автор что это так бросился Машу защищать? Слышится голос шакала Табаки, довольно кричащего «Акелла промахнулся, Акелла промахнулся!» Рано вы все Сатановского закапываете - могуч русский еврей, не совладать вам с ним. И слава Богу.
Ответить
23 час.
Ирина
не иначе, как свою кандидатуру предлагаете? а вы кто таков будете? или просто повонять зашли?
Ответить
23 час.
Свежие комментарии