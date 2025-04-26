30-летние холостяки — худшие сотрудники

Депутат Татьяна Буцкая назвала тридцатилетних мужчин без семьи ненадежными сотрудниками, которым нельзя доверить делоПрямая противоположность таким работникам — семейные люди, у которых налажен быт, из-за чего они стабильны и не будут часто менять место работы.
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