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30-летние холостяки — худшие сотрудники

30-летние холостяки — худшие сотрудники

Депутат Татьяна Буцкая назвала тридцатилетних мужчин без семьи ненадежными сотрудниками, которым нельзя доверить делоПрямая противоположность таким работникам — семейные люди, у которых налажен быт, из-за чего они стабильны и не будут часто менять место работы.

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