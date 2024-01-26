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ВК Пресс

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Из-за осадков на реках Горячего Ключа сработали датчики, в Туапсе помехи на дорогах

Из-за осадков на реках Горячего Ключа сработали датчики, в Туапсе помехи на дорогах

За сутки здесь выпало 15 миллиметров осадков. Датчики начали срабатывать сегодня с раннего утра. Сначала в 5.

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