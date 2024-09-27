Баллеруп. Дания. Спортсменка из Ижевска выступит на чемпионате мира по велоспорту в Дании. Об этом сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин в соцсетях, ссылаясь на Федерацию велосипедного спорта России.
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