Существует два параллельных друг другу мифа о будущем после СВО. Первый: условно либеральный. Мол, после войны вернется толпа птсрщиков, а еще и зэков.
Новости вокруг войны на Украине. Два мифа о будущем после войны
Комментарии
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лл
лина любимцева
В России нет озвученной государственной головной цели, к которой бы стремился каждый гражданин России. И чтобы эта цель была привлекательной для народа... Шаляй-валяй как-то. Хорошо, хоть запретили называть себя табуреткой или кошкой... Хоть на это спроможились... А У НАРОДА ВОСТРЕБОВАНЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЖИЗНЬ... которые так ненавистны правящему богатенькому классу. Раздрай!!... Но надежда на справедливость, несмотря ни на что, все еще теплится...
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23 час.
Вадим Филин
Согласен!
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22 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Не надо воевать с немцами. Сами немцы войны не хотят и они боятся. А вот одну бомбу по бундестагу и всё. И всякие там шольцы и бербоки, залезут под лавку.
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18 час.
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