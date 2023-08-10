Новости вокруг войны на Украине. Два мифа о будущем после войны

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лина любимцева

В России нет озвученной государственной головной цели, к которой бы стремился каждый гражданин России. И чтобы эта цель была привлекательной для народа... Шаляй-валяй как-то. Хорошо, хоть запретили называть себя табуреткой или кошкой... Хоть на это спроможились... А У НАРОДА ВОСТРЕБОВАНЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЖИЗНЬ... которые так ненавистны правящему богатенькому классу. Раздрай!!... Но надежда на справедливость, несмотря ни на что, все еще теплится...