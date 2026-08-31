ФК «Орел» проиграл лидеру, опустился на 11-е место

За 77 матчей во Второй лиге «Б» орловский клуб одержал 26 побед, 18 раз сыграл вничью и потерпел 33 поражения, набрав всего 96 очков из 231 возможных.
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