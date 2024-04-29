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ВСУ приостановили строительство оборонных сооружений из-за наступления российской армии

ВСУ приостановили строительство оборонных сооружений из-за наступления российской армии

Бойцы ВСУ получили приказ командования из-за изменения ситуации в зоне специальной военной операции (СВО), а именно из-за наступления ВС РФ, перестать строить оборонные сооружения в районе АвдеевкиFLICKR.

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