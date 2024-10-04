Почему рекордные показатели в свиноводстве и птицеводстве не компенсируют дефицит и дороговизну говядины и баранины

﻿﻿Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире – впервые за многие годы! По основным видам культур – зерновым, бахчевым, картофелю – это однозначно рекордсмен этого сезона! Об этом на прошлой неделе заявил глава нашего правительства Михаил Мишустин.