Почему рекордные показатели в свиноводстве и птицеводстве не компенсируют дефицит и дороговизну говядины и баранины

Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире – впервые за многие годы! По основным видам культур – зерновым, бахчевым, картофелю – это однозначно рекордсмен этого сезона! Об этом на прошлой неделе заявил глава нашего правительства Михаил Мишустин.
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