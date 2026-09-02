Сила в правде
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Сила в правде

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Комплекс Волна Купол Гарант уже в серии. Почему Starlink всё равно дотягивается до Урала

Комплекс Волна Купол Гарант уже в серии. Почему Starlink всё равно дотягивается до Урала

ТАСС пишет: небо от Starlink закрыто, регион глушится несколькими машинами. На кадрах у Р-280 — шесть прицепов и зона около 20 кв.

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