В США за участие в штурме Капитолия задержали известного комедийного актера Джея Джонстона

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало за предполагаемое участие в штурме Капитолия известного по ролям в сериале "Мистер Шоу" и мультсериале "Закусочная Боба" американского комика Джея Джонстона, сообщает журнал Hollywood Reporter.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало за предполагаемое участие в штурме Капитолия известного по ролям в сериале "Мистер Шоу" и мультсериале "Закусочная Боба" американского комика Джея Джонстона, сообщает журнал Hollywood Reporter.
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