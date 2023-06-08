Газета.ру

8 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Кто мне скажет, на кой хер Газета.Ру вбрасывает эту шнягу про ЧВК Вагнер? Хайпожорством занимаются или очередная пров...Подполковник ВС Р...
  • Георгий Михалев
    Пить надо меньше и не обстреливать своих по пьяни. Пусть скажет спасибо, что не пристрелили скотину.Подполковник ВС Р...
  • Фаина Юсупова
    Еслиб я там была,я тебя точно урода не пожалела,выстрелила сразу в лоб.Вас лставлять нельзя больше никогда,вы убийцы,...Подполковник ВС Р...

В США за участие в штурме Капитолия задержали известного комедийного актера Джея Джонстона

В США за участие в штурме Капитолия задержали известного комедийного актера Джея Джонстона

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало за предполагаемое участие в штурме Капитолия известного по ролям в сериале "Мистер Шоу" и мультсериале "Закусочная Боба" американского комика Джея Джонстона, сообщает журнал Hollywood Reporter.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх