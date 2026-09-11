Депутат Чепа: до конца года мы увидим ускорение переговоров по Украине

Владимир Зеленский (в центре) и посланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер (справа) и Стив Уиткофф (слева) во время переговоров в Киеве, 6 сентября 2026 года © AP Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже к концу сентября ожидает первых результатов по урегулированию украинского конфликта после перезапуска переговоров.