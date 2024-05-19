Враждебная держава: вопрос безопасности США на Украине грозит вечным конфликтом – TAC

Должны ли США гарантировать безопасность Украины? Хотя двусторонняя сделка по гарантиям безопасности может показаться необходимой Вашингтону и Киеву в краткосрочной перспективе, она сделает конфликт вечным и окажется обузой для Соединенных Штатов.
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