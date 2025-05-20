Пошлины для покупателей российской нефти повлияют на отношения КНР и РФ — Рубио

Введение пошлин в 500% на ввоз в США товаров из стран, покупающих нефть у России, повлияло бы на китайско-российские отношения, заявил госсекретарь США Марко Рубио 20 мая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.