В Севастополе эвакуированы несколько десятков человек, погибли 800 экзотических животных

В Севастополе во время шторма пришлось эвакуировать жителей нескольких населенных пунктов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью вышла из берегов река Бельбек –нагонная волна не дает ей сбросить воду в море.
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