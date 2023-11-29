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Генменеджер «Ак Барса» о Воронкове: «Разговоры были, но пока он остается в «Коламбусе». Если их гендиректор говорит, то дыма без огня не бывает»

Ранее генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что Дмитрий Воронков тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.

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