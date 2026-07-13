Исполнительский иммунитет на земельные участки и транспортные средства многодетных семей: как складывается судебная практика

Федеральным законом от 23.03.2026 N 67-ФЗ "О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации", был дополнен перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, а именно законодатель внес в ч.
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