Исполнительский иммунитет на земельные участки и транспортные средства многодетных семей: как складывается судебная практика

Федеральным законом от 23.03.2026 N 67-ФЗ "О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации", был дополнен перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, а именно законодатель внес в ч.