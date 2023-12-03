Кличко задался вопросом о существовании Украины и напомнил Зеленскому о расплате за ошибки

Мэр Киева также поддержал главкома ВСУ Залужного, заявившего о тупиковой ситуации на поле бояМэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten, что сейчас речь идет только о том, будет ли Украина вообще существовать.
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