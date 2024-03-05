«Взрывных устройств было несколько»: движение поездов в Самарской области частично восстановлено

В Самарской области продолжает развиваться история с терактом ГУР Украины на железной дороге. При осмотре железнодорожных путей были обнаружены ещё несколько самодельных взрывных устройств, одно из которых – все на том же подорванном мосту через реку Чапаевку.
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