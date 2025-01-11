🇱🇧 В Ливане избрали президента: на сей раз — всего за два года выборов Позавчера в Ливане с 13-й попытки избрали президента — им стал командующий вооруженными силами Жозеф Аун.
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🇱🇧 В Ливане избрали президента: на сей раз — всего за два года выборов Позавчера в Ливане с 13-й попытки избрали президента — им стал командующий вооруженными силами Жозеф Аун.
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