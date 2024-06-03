Глава краевого Минздрава рассказала о своих достижениях за три года

Министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина в ходе прямого эфира ВГТРК поделилась результатами своей работы за три года в должности, назвав одним из основных достижений создание эффективной управленческой команды.
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