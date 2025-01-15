«Швед, алан или славянин»: кем был Рюрик на самом деле

Кем был Рюрик? Ответив на этот вопрос, мы ответим и на вопрос «откуда есть пошла земля русская». Историки уже не один век ломают копья над этим вопросом, приводя различные аргументы в пользу той или иной теории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии