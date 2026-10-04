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Газета.ру

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Врач: Неронов: наличие кишечной палочки в готовой еде не гарантирует заболевания

Врач: Неронов: наличие кишечной палочки в готовой еде не гарантирует заболевания

Обнаружение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) в готовой еде не означает, что человек обязательно тяжело заболеет, однако может указывать на микробиологическое загрязнение продукта и нарушения санитарных требований.

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