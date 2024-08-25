И снова третье сентября: что на самом деле случилось у Шуфутинского?

Как песня, написанная Крутым, стала главным хитом осени. Михаил Шуфутинский Legion-media Как так вышло, что хит Михаила Шуфутинского через 31 год после того, как был написан, превратил третье сентября в национальный праздник.
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