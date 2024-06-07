Путин нашел общий язык с американской элитой. США уйдут из Европы уже этой осенью

как там у классика то "Ах обмануть меня не трудно,я сам обманываться рад..." опять на те же грабли,нуу нельзя верить владетелям Америки .особенно тем в чьем ведении печатный,долларовый станок.Индейцы то ж верили....

Людмила Лиханова

Слушать яшку казакова - себя не уважать. Эта гнида предала СССР, работал в России якобы помогал евреям перебраться в израЭль, но сам вел чисто шпионскую работу. Окончательно раскрыл себя на ТВ от этого его и отлучили. И денежки мимо, и перед хозяином не о чем докладывать. А в такой ролт он не нужен. Вот и приходится писульками заниматься лишь бы платили и за писульки и содержание от израЭля чтобы не сильно сократили. А как был враг, так им и остался. Вот только непонятно: КТО И ПОЧЕМУ ДАЕТ ЕМУ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЕГО ОПУСОВ?