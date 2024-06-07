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Путин нашел общий язык с американской элитой. США уйдут из Европы уже этой осенью

Путин нашел общий язык с американской элитой. США уйдут из Европы уже этой осенью

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал правящую американскую элиту о том, что концентрация её внимания на внешнем контуре и недостаточное внимание к проблемам внутри страны, обернётся для США острым политическим кризисом, масштаб которого больше не позволит Штатам играть роль гегемона на мировой арене.

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Комментарии
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Nikita Kopitov
как там у классика то &quot;Ах обмануть меня не трудно,я сам обманываться рад...&quot; опять на те же грабли,нуу нельзя верить владетелям Америки .особенно тем в чьем ведении печатный,долларовый станок.Индейцы то ж верили....
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6 час.
Людмила Лиханова
Слушать яшку казакова - себя не уважать. Эта гнида предала СССР, работал в России якобы помогал евреям перебраться в израЭль, но сам вел чисто шпионскую работу. Окончательно раскрыл себя на ТВ от этого его и отлучили. И денежки мимо, и перед хозяином не о чем докладывать. А в такой ролт он не нужен. Вот и приходится писульками заниматься лишь бы платили и за писульки и содержание от израЭля чтобы не сильно сократили. А как был враг, так им и остался. Вот только непонятно: КТО И ПОЧЕМУ ДАЕТ ЕМУ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЕГО ОПУСОВ?
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3 час.
Natalija Osminina
Так зачем им сразу три внешних войны и еще одна внутренняя-гражданская?
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1 час.

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