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Курские новости

4 подписчика

Рейтинг возглавил МТС

Рейтинг возглавил МТС

МТС получил наивысшую оценку технологичности среди российских операторов связи — 83% от максимального балла.

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