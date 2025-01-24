Утрата контроля над игрой и трансферы на перспективу: почему «Манчестер Сити» рискует окончательно провалить сезон

«Манчестер Сити» проводит один из худших сезонов под руководством Хосепа Гвардиолы. В чемпионате Англии «горожане» располагаются на пятом месте и отстают от «Ливерпуля» на 12 очков, а в Лиге чемпионов сумели взять верх лишь в двух матчах из семи и рискуют не попасть в плей-офф впервые с 2013 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии