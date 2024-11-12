«Командир от Бога»: что известно о героически погибшем генерале Клименко, которого посмертно наградил Путин

В зоне спецоперации на территории Украины погиб российский генерал-майора Павел Клименко. Он командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой «Оплот», которая ранее входила в состав Народной милиции ДНР и носила имя первого главы региона Александра Захарченко.