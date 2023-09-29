143 случая нарушения тишины выявили в Иванове за 9 месяцев 2023 года

В мэрии рассказали о самых популярных нарушениях и штрафах за них.Управление муниципального контроля ивановской мэрии рассказало, что за девять месяцев 2023 года в областном центре 143 раза нарушили закон о тишине.
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