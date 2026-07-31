Андрей Мартьянов. Россия душит Украину: конец судоходства в Чёрном море

На 15 минуте - фото воздействия системы российской РЭБ на спутники США.СОДЕРЖАНИЕ:00:19 Введение01:46 Начало обсуждения02:42 Роль Запада и США04:06 Военная слабость США05:00 Заявление Лаврова07:05 Удары по гражданскому населению11:28 Ситуация на фронте11:59 Потери и ситуация12:38 Новое слово в военной науке13:07 Позиция Путина и контратаки15:05 Радиоэлектронная борьба16:42 Проблемы с спутниками17:33 Инновации в военном ведомстве20:17 Проблемы с новыми проектами22:12 Цели Пентагона22:39 Требования к оружию наземного базирования23:55 Стоимость и производство25:01 Украинская ракета «Бронебойщик»26:06 Ударный беспилотник «Орион»26:50 Эффективность российских ракет28:54 Развитие российского вооружения30:49 Сравнение с американскими подлодками32:33 Заключение.