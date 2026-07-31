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Информационный марафон - стартуем

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Андрей Мартьянов. Россия душит Украину: конец судоходства в Чёрном море

На 15 минуте - фото воздействия системы российской РЭБ на спутники США.СОДЕРЖАНИЕ:00:19  Введение01:46  Начало обсуждения02:42   Роль Запада и США04:06   Военная слабость США05:00  Заявление Лаврова07:05   Удары по гражданскому населению11:28   Ситуация на фронте11:59  Потери и ситуация12:38  Новое слово в военной науке13:07  Позиция Путина и контратаки15:05  Радиоэлектронная борьба16:42  Проблемы с спутниками17:33  Инновации в военном ведомстве20:17  Проблемы с новыми проектами22:12  Цели Пентагона22:39  Требования к оружию наземного базирования23:55  Стоимость и производство25:01  Украинская ракета «Бронебойщик»26:06  Ударный беспилотник «Орион»26:50  Эффективность российских ракет28:54  Развитие российского вооружения30:49  Сравнение с американскими подлодками32:33  Заключение.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Об чем речь?
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1 м.
Галина Чужая
Не иначе шифровка Юстасу🤣🤣🤣
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1 м.
Галина Чужая
Видео смотреть видимо надо.  А там катерок и что это значит не понять нам  простым людям.
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1 м.