Отражена ночная атака украинских дронов на Брянскую область, есть пострадавшие: ранен водитель фуры, еще два человека получили легкие осколочные ранения после падения беспилотника на крышу пятиэтажки, жильцы были эвакуированы.
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