Чжао Лэцзи встретился с президентом Центральноафриканской Республики

Пекин, 7 сентября /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в пятницу встретился с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/.