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Представительство РФ: данных о жертвах в Палестине среди россиян нет

Представительство РФ: данных о жертвах в Палестине среди россиян нет

Информации о том, что среди погибших и пострадавших в Палестине есть россияне, нет. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

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