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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» за миллион долларов купил 18-летнего Ороско из «Форталесы». Сделку по хавбеку согласовали еще в октябре 2025-го

« Манчестер Юнайтед » объявил о переходе 18-летнего Кристиана Ороско из колумбийской «Форталесы».  Сделку по переходу колумбийского опорника согласовали еще в октябре 2025 года.

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