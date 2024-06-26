Мировые военные расходы достигли максимума с 1990 года

Доля расходов на военные нужды в мировом ВВП достигла по итогам 2023 года рекордно высокого уровня за последние 33 года, сообщает 26 июня РИА Новости со ссылкой на доклад Росконгресса «Фрагментация и слабый рост: глобальные экономические тренды 2024».