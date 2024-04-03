Отстранение от выборов кандидата от DEM Зейдана вызвало волну протестов в Турции Как минимум в шести крупных турецких городах после прошедших 31 марта выборов в органы местного самоуправления вспыхнули акции протеста.
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