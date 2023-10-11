Депутат Рады заявил о тяжелой ситуации для украинских военных в Авдеевке

Подразделения украинских военных, находящихся в Авдеевке на части Донецкой народной республики, в данный момент в очень сложной ситуации, считает депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии