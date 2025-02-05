Овечкин забросил 878-ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

Global Look Press/Randy Litzinger/Icon Sportswire Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил свою 878-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 16 шайб.
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