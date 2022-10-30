Подразделения ВС России вышли на окраины Павловки, начав наступление под Угледаром

Подразделения ВС России вышли на окраины Павловки, начав наступление под Угледаром

Российские войска, продолжая держать оборону на основных направлениях, перешли в наступление на отдельных участках, не считая Соледавско-Артемовского, где оно и не прекращалось несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ.

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