Зачем из «Запорожцев» делали необычные грузовики и что с ними стало

Казалось бы, кому придет в голову строить грузовики из микролитражки? Но так поступали во всех европейских странах, поскольку спрос на подобные дешевые грузовые машинки, способные перевозить хотя бы 100–150 кг груза, существовал.
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