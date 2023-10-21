В ИД «Аргументы и Факты» вручили награды победителям конкурса плакатов

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов конкурса плакатов в рамках проекта «Война и мир языком плаката», организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив издательским домом «Аргументы и Факты» и Государственным историческим музеем.
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