За сутки в России подтверждено 24 439 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 7446 2 Московская область 2596 3 Санкт-Петербург 1733 4 Нижегородская область 411 5 Воронежская область 357 6 Республика Бурятия 329 7 Брянская область 326 8 Забайкальский край 323 9 Республика Крым 316 10 Иркутская область 302 11 Свердловская область 297 12 Хабаровский край 294 13 Пермский край 290 14 Красноярский край 289 15 Омская область 281 16 Ростовская область 262 17 Оренбургская область 259 18 Смоленская область 257 19 Владимирская область 240 20 Республика Коми 235 21 Мурманская область 228 22 Архангельская область 225 23 Тверская область 219 24 Республика Карелия 215 25 Краснодарский край 211 26 Приморский край 208 27 Челябинская область 202 28 Алтайский край 199 29 Ленинградская область 196 30 Самарская область 189 31 Калининградская область 187 32 Вологодская область 185 33 Волгоградская область 181 34 Тюменская область 180 35 Новосибирская область 180 36 Саратовская область 171 37 Кемеровская область 168 38 Ставропольский край 167 39 Республика Дагестан 167 40 Республика Башкортостан 159 41 Астраханская область 158 42 Ярославская область 157 43 Курская область 156 44 Тульская область 151 45 Республика Хакасия 150 46 Пензенская область 150 47 Ульяновская область 138 48 Ханты-Мансийский автономный округ 138 49 Псковская область 133 50 Севастополь 120 51 Костромская область 115 52 Кировская область 113 53 Рязанская область 112 54 Липецкая область 108 55 Удмуртская Республика 104 56 Республика Саха (Якутия) 99 57 Орловская область 98 58 Амурская область 96 59 Калужская область 94 60 Белгородская область 89 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 87 62 Республика Тыва 85 63 Новгородская область 85 64 Ивановская область 84 65 Тамбовская область 81 66 Республика Калмыкия 78 67 Сахалинская область 78 68 Курганская область 70 69 Томская область 66 70 Республика Чувашия 60 71 Чеченская Республика 55 72 Республика Марий Эл 53 73 Республика Мордовия 51 74 Республика Алтай 49 75 Республика Татарстан 43 76 Камчатский край 42 77 Кабардино-Балкарская Республика 42 78 Республика Ингушетия 28 79 Республика Адыгея 27 80 Карачаево-Черкесская Республика 27 81 Республика Северная Осетия-Алания 26 82 Еврейская автономная область 24 83 Магаданская область 20 84 Ненецкий автономный округ 12 85 Чукотский автономный округ 7 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 585 799 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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