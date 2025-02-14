Источник: Себастьян Феттель намерен вернуться в Формулу 1

Источник: Себастьян Феттель намерен вернуться в Формулу 1Getty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель хочет вернуться на стартовую решётку после ухода в конце 2022 года.
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