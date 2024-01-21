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Новости УрФО

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Изменения в правилах расчета полной стоимости кредита (ПСК) в России с 21 января 2023 года

Изменения в правилах расчета полной стоимости кредита (ПСК) в России с 21 января 2023 года

Центральный банк Российской Федерации сообщил об изменениях в правилах расчета полной стоимости кредита (ПСК), которые вступят в силу… Изменения в правилах расчета полной стоимости кредита (ПСК) в России с 21 января 2023 года .

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