Центральный банк Российской Федерации сообщил об изменениях в правилах расчета полной стоимости кредита (ПСК), которые вступят в силу… Изменения в правилах расчета полной стоимости кредита (ПСК) в России с 21 января 2023 года .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)