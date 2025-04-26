Марочко: Киев намеренно выжигает уцелевшую инфраструктуру Волчанска

ЛУГАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят намеренные удары по уцелевшей инфраструктуре Волчанска Харьковской области из реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии