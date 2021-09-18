Система дозоров в охране аулов у черкесов.

Высокую эффективность системы дозора и оповещения у черкесов отмечал В. А. Потто: «На Кавказе в то время было общеизвестной истиной, что шаг за Низовую Кубань был шагом в неприятельский лагерь, потому что поселения шапсугов, на самом деле, представляли собою обширный военный стан, где шатры заменялись хижинами и охрана домашнего расплоха производилась так бдительно, что днем по первому дыму сигнального костра, а ночью по первому выстрелу, - все было под ружьем, на коне и в сборе» .