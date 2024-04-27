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Аргументы и Факты

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Welt: Киев отказался от мира в 2022 году из-за условий РФ по русскому языку

Welt: Киев отказался от мира в 2022 году из-за условий РФ по русскому языку

Украина не стала заключать мир с Россией в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле из-за новых требований, в частности, Москва настаивала сделать русский вторым официальным языком на Украине, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на документ по итогам переговоров и источники.

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