Россиянам объяснили, кому положены доплаты к пенсии

Неработающие пенсионеры в Российской Федерации, чей совокупный доход не превышает региональный прожиточный минимум пенсионера (ПМП), получают социальную доплату, чтобы довести их материальное обеспечение до установленного уровня.
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